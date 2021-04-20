營運數據

●中移動（941）公佈，首季營運收入為1,984億元（人民幣、下同），按年升9.5%；其中，通信服務收入為1,777億 元，按年升5.2%；EBITDA為721億元，按年升5.2%；股東應佔利潤為241億元，按年升2.3%。截至3月尾，移動客戶總數約9.4億戶，其中4G客戶總數達到7.88億戶，5G套餐客戶總數達到1.89億戶，5G網絡客戶總數達到9,276萬戶，即5G網絡客戶不足一半有使用5G服務。首季移動ARPU為47.4元，按年增加0.9%。有線寬帶客戶總數達2.18億戶，首季度淨增810萬戶；有線寬帶ARPU為31.8元，按年增加1.6%。

●陽光房地產投資信託基金（435）公佈，今年首季整體現行租金為，每平方呎港幣48.1元，按年跌1.23%；物業組合之租用率為92.7%，按季增加1.2個百分點 。寫字樓物業的租用率上升至91.2%，按季增加1.1個百分點，而零售物業的租用率亦溫和改善至96.0%，按季增加1.5個百分點，主要由於新都城一期物業的新簽租約活動所致。期內，寫字樓及零售物業組合的續租租金分別跌4.1%及14.9%，反映疫情令營商環境持續困難。

●深圳控股（604）公佈，今年3月合同銷售額約爲8.44億元（人民幣、下同），按年跌39.2%；合同銷售面積約爲5.2萬平方米，按年升21.2%；首季合同銷售額約39.86億元，按年升55%；總合同銷售面積約18.8萬平方米，按年升1.37倍。

●兗煤澳大利亞（3668）公佈，今年首季原煤產量為1,430萬噸，按年減少11%；商品煤產量為870萬噸，按年少10％；銷量為860萬噸，按年少5％；平均實現煤炭價格為每噸88澳元，去年同期為每噸101澳元。

盈警

●阿里影業（1060）公佈，預期今年首季虧損為11.51億元人民幣，將按年大幅減少不少於90%，主要因爲集團在文娛全產業鏈的佈局的成果逐漸呈現，由單一電影及票務業務的結構形態，逐步過渡為全產業鏈條的開發、製作、宣發，再到衍生變現的全方位收益。此外，集團通過數碼科技屬性鎖定檔期內多數頭部電影的投資及宣發，在劇集等其他內容開發領域收效顯著。

其他

●合生創展集團（754）公佈，每手買賣單位將由2,000股更改為100股，由今年5月11日早上9時起生效。公司指，更改每手買賣單位將不會導致股東的相關權利有任何變動。

●高銀金融（530）表示，德意志信託（香港）向百慕達最高法院提呈針對公司的清盤呈請，因應目前百慕達的COVID-19疫情狀況，呈請聆訊將押後至4月30日進行。

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