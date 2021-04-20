比特幣隨着幣價屢創新高，大眾對這個名字應該不陌生，但最近就冒出一個新名詞，叫「綠色比特幣」。

比特幣網絡現時靠非常耗電的挖礦模式支撐，根據研究顯示比特幣網絡的用電量達國家級，其用電量超越阿根廷整個國家的份額，故此經常會有環保團體攻擊比特幣不環保，是其中一個全球暖化的元兇。

「綠色比特幣」的正式名稱是CHIA（代碼：XCH），是一個硬碟挖礦網絡的代幣。硬碟挖礦不是透過電腦快速的GPU或特殊的ASIC，作出極複雜的運算去賺取回報，而是好像出租硬碟提供數據給其他用家來獲得收入。由於硬碟的耗電量比傳統礦機低很多，看似比較環保，才被稱為「綠色比特幣」。

實際上和比特幣沒有太大的關聯性，我認為這是一個市場推廣的噱頭。CHIA的創辦人Bram Cohen多年前也曾創辦過BT軟件BitTorrent，BT也是一種透過P2P方式分享檔案的模式，有不少相同之處，所以CHIA在同類型項目中被認為是富經驗的團隊，被看高一線。因為CHIA的宣傳策略成功，這陣子電腦商場的硬碟都被一掃而空，玩家如果急需購買硬碟就要等等了。

說起來，現在砌機打機真的不容易，顯示卡被搶購去挖礦，現在連硬碟都加入戰團。硬碟挖礦並不是新事物，例如Filecoin就是其中一個知名項目。這個市場競爭激烈，類似的項目很多，項目想要跑出，最重要的是確立市場，即是有人願意付費把檔案放在平台上存取。例如Netflix這類串流平台，就需要很大量雲端資源以同時向全球觀眾提供高質素的影片內容，媒體檔案通常存放於雲端平台，例如Amazon、Google等。只有待Netflix或類似的平台大規模將媒體儲存方式由主流的中心化存放，轉移到這些硬碟挖礦項目上，經濟模式才能成立。現階段很多硬碟挖礦項目都停留在增加硬碟存量，市場開發方面尚未成熟，保持觀望態度為上策。

註：非投資建議利益申報：筆者沒有持有XCH

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

https://www.facebook.com/liszechung.it

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