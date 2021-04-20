上市公司陸續出年報，記者最八卦其中一個項目叫「董事酬金」及「最高薪人士」列表。最高薪一族，未必一定係董事局成員，亦未必最能幫公司賺錢，反而可能是手握大權，或是獲老闆「賞識」。近年被外界指節目老化、山頭林立的TVB（511），究竟誰是五大高薪成員，可由年報找線索。

最新年報（2020年度）披露，TVB五位最高薪酬人士，只有一位是董事，亦即是已辭任CEO的李寶安，總薪酬由2019年的1,115萬元，減少14%至963萬元。反觀主席許濤及幕後話事人黎瑞剛，總報酬只有180萬元及53萬元。

2019年五位最高薪人員，董事佔兩席，其餘三位平均每位總報酬550萬元。較大可能就是高層管理人員。當年年報上，撇除李寶安，TVB列出另外三位高層管理人員，分別是副總經理（節目及製作）杜之克、財務總監及公司秘書麥佑基，及副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻。

2020年年報，不計李寶安，其餘四位最高酬人士，估計亦是高層人員，平均每位收取約470萬元，相信除了杜之克、麥佑基及陳樹鴻外，尚有另外一位「手握大權」人士。最新年報裡，高層管理人員合照多了一個新名字：曾志偉。理論上，副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉今年初先重新加入無線，不會是去年最高薪的人員，但今年極大機會成為Top 5。

曾志偉值唔值每年袋五球，甚至更多，反正是TVB及其股東埋單，大家還是食下花生算吧。同日公佈香港電視（1137）年報，副主席王維基去年酬金共1,990萬元，較2019年的600萬升2.3倍，與業務表現掛鈎的酌情花紅佔比最多，達1,200萬元。

是誰更公平、是誰更能創造價值，股價說明一切。

股榮

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