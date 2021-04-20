港股跟隨A股炒上，雖然指數在50天線約29,200點遇阻，但炒作氣氛明顯升溫。上海車展正式開幕，加上華為自動駕駛技術消息繼續發酵，車股全線炒上，圖表最靚嘅長汽（2333）升近7%，細細粒嘅五菱汽車（305）更爆升三成。

另一個熱炒板塊乃醫學美容股，隻隻都有炒作催化劑。醫思醫療（2138）宣佈引入新世界系第三代掌舵人鄭志剛，後者人脈關係強大，加上系內有保險及醫院業務，醫思醫療惹來協同效應憧憬，應聲破頂。本欄愛股之一必瘦站（1830）不甘示弱，中午連出兩份通告，先是首間專科痛症中心首60日銷售達4,480萬元，冠絕集團分店，未來將探討將運營模式擴展至內地、澳洲及新加坡，午後又乘勢創新高。

想搵落後概念股，不妨留意四環醫藥（460）。除了大家認識的心腦血管藥外，最新已進入醫學美容領域，去年奪得韓國生物製藥商Hugel生產的A型肉毒毒素內地獨家代理權，預計產品市場規模6年內可大增兩倍至135億元，四環目標將其打造成為內地銷售第一的肉毒毒素品牌，以及在3年內在中國取得超過30%的市場份額。從圖表出發，若企穩2.62元，下站可見3元，下面防守位2.42元，有數得計。

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