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【本報訊】政經局勢急速變化，本港再度出現移民潮，二手市場亦頻頻出現移民放盤。不過，有人移民沽貨，亦有買家接貨。美聯物業數據指出，今年首季，一及二手樓市內地買家（以買家姓名拼音辨別）登記買樓比例有增加趨勢，一手樓的比率由去年第二季的低位約8.7%，連升三季至今年首季約11%。

今年首季樓市無論一手及二手樓皆旺，成交顯著上升，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，成交量明顯增多，主要是「新香港人」偷步在北水重臨前入市，及部份業主「自製首置」需求推動所致，兩項需求動力被稱為雙引擎。

「餓了麼」前高層入市

美聯房地產數據及研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家佔個人買家於香港一手樓註冊量比率，由去年第二季低位約8.7%，已連升三季至今年首季的約11%。反映新香港人趁通關前北水未至的機會，加快入市速度，無論新盤或二手皆見新香港人入市比例增加情況。

至於二手樓個人買家登記的宗數中，內地買家佔個人買家於香港二手樓註冊量比率，同樣連升三個季度，由去年第二季的低位約5.1%，升至今年首季的約6.6%。無論一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢，由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的新香港人，因而出現「新香港人撐港樓」的情況。如早前中半山帝景園1座中層B室四房連雙套房單位，以7,398萬元成交，登記買家韋迪（WEI DICK）、黃冬兒（WONG TUNG YEE JOYCE），前者與內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」（前稱百度外賣）的前首席戰略官名字相同，料為同一人，料屬這類新港人。

美聯物業首席分析師劉嘉輝詳細分析新香港人的置業喜好，若以不同金額類別作分析，今年首季內地買家佔個人買家比率中，一手樓以逾5,000萬至1億元的佔比最高，達48.3%；其次為逾1億元，佔比亦達33.3%；逾3,000萬至5,000萬元則以30.6%佔第三位。

港人內部轉讓增逾12%

劉嘉輝又指，除新香港人入市之外，本地購買力同樣存在需求，內部轉讓個案有上升趨勢，預料當中有不少業主拆名自製首置。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處的資料，內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部份業權轉讓個案）去年下半年錄約2,467宗，較上半年約2,193宗回升逾12%，或透過拆名後再入市節省稅項。