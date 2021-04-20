近月熱門話題之一肯定是移民，而移民英國肯定是最熱門的移民話題。筆者今期向大家簡單剖析一下移英前要注意的保險事項。

如果你一向有購買住院保險，最好保留。雖然申請BNO visa 時，已經繳交了國民保健服務（NHS）的保費，在英國居住時可以享用免費醫療服務，但因為人多，情況和香港差不多，一些非緊急的手術，可能要等很多個月。如果你不想等到病情惡化，英國有私家醫院，可以提供優質快捷的醫療服務，例如Nuffield Health，在英國有超過60年歷史，其醫院遍佈全英。

如果閣下有一份在香港購買的住院保險，因為大多屬全球保障計劃，便可以在英國使用。不過一般是要自己先付費，再把單據寄回香港保險公司索償。就算該保險公司在英國有分公司，亦不能在英國直接索償，而且是賠償港幣。當然，在英國購買當地的住院保險是最直接了當的，但住院保險核保一般較嚴格，所以應在當地的保單正式生效後，才可停止香港的保單。

另外，你在英國的所有資產（包括物業）一律要交遺產稅，稅率可高達40%，所以可以考慮買一份高槓桿的人壽保險去支付遺產稅，即是在同樣的保費下，有較高的死亡賠償（一個50歲非吸煙男性，保費槓桿約有4倍，俾1元保費、死亡賠4元）。請注意：不可以買那些極低人壽保障的saving plan，因為那些保險賠款是要徵稅的。

至於海外資產要否交英國遺產稅？如果你是「英國稅務居籍」（U.K. Tax Domiciled），才需要付英國遺產稅。中了以下兩個條件之一，便會成為英國稅務居籍：

1. 死前20年內住滿15年；或

2. 死前最後3年內在英國擁有過自己的永久居所。

換句話說，你只要不中以上兩個條件，海外資產便不用交英國遺產稅。對一些只為成全子女入英籍，但最後自己還是想回港養老的香港人，這點是很重要的。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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