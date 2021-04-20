今年鐵路盤重頭戲，港鐵（066）及路勁地產（1098）等發展的黃竹坑港島南岸晉環即將本周開價，周末將開放示範單位予公眾參觀，發展商今日再公佈項目細節，首批單位不設會出售開放式單位。有消息指，項目料本周四或周五公佈定價。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，港島南岸分6期發展，其中晉環上周上樓書，當中顯示項目共有34層住宅樓層，住戶揸車可以由公家車路直上住宅平台，無需經過電梯轉角，比較省時方便，對上同樣作交通設計係九龍站上蓋物業，港島區現只有港島南岸有此設計。

封海倫表示，晉環將於本周開價，周末開放示範單位予公眾參觀。首批將不少於160伙，包含一至三房單位，開放式戶未於首批價單推出。另外開售料設大手客優先認，其中包括三房大單位。對於整體樓市，封認為，肺炎疫苗推出後市場減少疑慮，未來料樓價有升幅，投資者或再搵機會入市。近日有指新香港人成為本港豪宅主要買家，封認為，新香港人入市港樓不是今日的事，不認為有特別上升的跡象。

中洲火炭星凱·堤岸料下月開售 參考各區鐵路盤開價

儘管政府重提空置稅，依然無阻發展商積極部署推售。中洲控股持有的火炭星凱‧堤岸，最快下月開售。

火炭坳背灣街1號的星凱‧堤岸，乃中洲置業在港首個住宅發展項目，中洲營銷策劃總監楊聰永指，項目暫時未獲批預售樓花，最快都要下月才能開售。

楊聰永指，項目為難得的宇宙盤，由於鄰近港鐵火炭站，可以廣納港九新界各區客戶，有信心成為近期銷售速度最快的新盤。楊聰永直言開價會參考各個鐵路上蓋物業，並認為去年年底開售的大圍站上蓋2期推售的價錢，比較貼市。而去年年末，大圍上蓋2期物業，首批折實呎價由17,250至26,737元。

楊聰永又指，看好下半年樓市走勢，相信全年仍會上升10%。至於近期港府重提的一手物業空置稅，楊聰永認為目前經濟尚未回氣，政府重提空置稅，理應再次向公眾諮詢，探討推行的時機。但楊認為發展商務求貨如輪轉，認為會囤積單位的發展商並不多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，中原對今年樓市抱有信心，積極擴展規模。今年首季已增聘300名代理及增設18間分行，當中屬新盤供應重鎮的新界區，已增設11間分行，包括最近以月租合共逾100萬元租入火炭御龍山兩個舖位，屬中原新界區租金歷來最貴的據點；以及亦以月租近40萬元進駐白石角，該分店亦於日內剪綵開設，該分店涉及3個舖位，面積約2,300方呎。

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