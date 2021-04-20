全球最大網上旅遊平台Expedia宣佈重建品牌，主打成為「走到最後的旅伴」（to the ultimate travel companion），在旅遊期間會提供多項支援服務。Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh表示，新品牌是過去5年最大營銷支出，集團亦將會更關注香港及新加坡等亞洲市場。

Expedia表示，在新品牌之下，Expedia手機程式在用戶旅遊過程中，可透過人工智能進行指引及建議，亦可隨時更改行程、提供當地旅遊索償指引等。同時Expedia亦會改良一些平台功能，包括展示不同機票與住宿的附加服務，比較保險條款等。

Singh表示，今次不只是重建品牌，亦是一項新的產品，他不透露有關花費金額，但稱營銷支出是過去5年最大，形容是「Expedia歷史上的新篇章」。但對於新產品的推出速度，他稱仍要取決於疫情、疫苗接種率、各國政府的旅遊措施等因素。

「旅遊需求壓抑得難以置信」

他指出，過去多次研究中，見到旅遊需求很大，「有難以置信的需求被壓抑」，又認為亞洲市場的增長潛力非常龐大，特別是香港及新加坡，該集團會更關注當地業務。

對於旅遊成本，Singh指目前仍難以估計能開放的旅遊市場，飛機座位及酒店如何調整服務，認為短期內來往部分旅遊地點時間會延長，「但最終會回到大流行之前」。

Expedia在疫情期間，調查9個國家近2萬名旅遊人士，研究5萬種旅遊場合，發現旅客對旅遊平台除了要求廉價機票酒店外，亦著重完整的旅遊體驗，其中有81%香港旅客會選擇能考慮一切的平台，新加坡更達91%。

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