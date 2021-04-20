晨星發表報告，點評10個主要行業，並列出分析師在有關行業的首選股票。報告指國內的醫療保健行業因競爭加劇和價格下降等不利因素，市場擔憂內地製藥公司今年的盈利能力及新藥收入已到頂，近日股價由去年的高位回落，估值為各個行業中最吸引。

晨星相信，隨着新藥獲批和初期藥物臨床試驗等正面消息流出，市場情緒將會陸續恢復，目前看好金斯瑞生物科技（1548）。

內銀股方面，報告指自年初以來，受整體經濟改善和淨利差（NIM）有望復甦的推動，內銀H股上漲14%，而四大國有銀行本財政年度的市賬率約為0.4至0.5倍，為歷史低點，因此估值同樣具有吸引力。晨星首選為建設銀行（939）。

至於科技行業，報告指晨星認為現時大多數科技股的估值處於合理水平，長遠看好5G及汽車電子設備將推動電子組件和半導體行業的整體增長。不過，市場目前較關注明年和後年的盈利，而其中一項風險因素為半導體和部分組件的短缺，因此晨星認為股價短期內上升空間有限，估計短缺將持續到明年上半年，屆時或有小型代工廠開始營運，並提供新產能。晨星現時看好國巨公司（2327）、台積電等。

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