阿里巴巴（9988）與五礦發展（滬︰600058）合營企業的交易涉嫌構成「違法實施經營者集中」，市監局發出通知書予以立案調查。阿里開市跌1.5%，現跌2.2%，報226.8元；五礦發展A股開市跌7.2%，現跌近1成，報7.45元。

五礦發展昨晚發公告指，收到市監局通知書，指旗下五礦電子商務有限公司（現已更名為「龍騰數科技術有限公司」）的交易涉嫌構成違法實施經營者集中，指公司與阿里合併對競爭秩序產生效果，因經濟力量過度集中，損害競爭壟斷結構。

五礦電子商務2012年5月成立，2015年11月阿里創業投資入股，及後再加入北京海立雲垂投資管理中心合營，持股比例分別為46%、44%、10%； 2019年12月阿里創投將其持股轉讓給易大宗（北京）供應鏈管理有限公司。

五礦發展表示，公司將按照《立案調查通知》的要求，主動積極配合市場監管總局的調查工作。五礦發展主要從事資源貿易、金屬貿易、供應鏈服務三大類業務，業務範圍涵蓋冶金原材料、鋼材、電子商務等，在主要原料商品進出口和鋼材工程業務具領先地位。2020年年度總收入673.22億元人民幣，同比增長8.14%，利潤2.69億，同比增長54.46%。

過去包括騰訊（700）收購猿輔導股權案、百度（9888）收購小魚集團股權案、蘇寧潤東收購上海博泰悅臻電子設備製造、滴滴與軟銀設立合營企業等都被都曾被立調查。

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