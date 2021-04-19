【本報訊】阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年11月中港上市計劃「撻Q」，有基金疑拒絕向客戶退款而遭告上法庭。案中原告內房高層鄭少輝早前入稟控告基金公司違反協議、欺詐或失實陳述，要求被告退還總投資額3.218億元、期間利息及成本，在庭上向法院要求快速審理案件。法官要求原告提交有關申請，今日再審。

原告斥3.2億認購新股

原告人是鄭少輝，與奧園健康（3662）首席財務官同名；四名被告包括Swenson Global Opportunities Funds、軒塍資產管理有限公司、軒塍負責人員陳世榮及信諾中創國際會計師有限公司創辦人冼健航。冼健航曾先後出任中國賽特（153）、惠陶集團（8238）財務總監，以及已遭除牌的格菱控股公司秘書。

代表鄭少輝的資深大律師袁國強指，鄭少輝與基金公司協議斥資3.218億元認購螞蟻新股，當時該負責人陳世榮曾向原告稱，該筆款項足夠購買380萬股螞蟻，已預留足夠渠道，應該可全數獲成功分配股份，上市前夕便可知結果；原告亦曾提出上市後須套現有關股份。

惟螞蟻上市失敗後，基金卻於今年2月改稱向中國保盛證券認購螞蟻舊股，配售價與招股價同為每股80元，令原告質疑該交易的可信性，認為涉嚴重欺詐。被告一方指抽新股與抽獎一樣，無法作出必然抽中的保證，基金亦未曾保證原告可全數獲分配股份。他指基金去年11月已提出認購舊股的方案，若螞蟻成功上市，認購舊股同樣不設禁售期，又稱原告對此知情，當時無異議，故認為今年2月再提出認購舊股方案並無問題。

至於為何未向原告發回款項，他指因質疑原告資金來源而未處理；惟原告反駁該事件應於「認識你的客戶」程序時已進行，並非事後跟進。