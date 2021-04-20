拆息低處未見低，1個月銀行同業拆息（HIBOR）跌穿0.1厘，報0.09679%，挑戰2010年5月4日低位，是近11年新低。

以市面上普遍按揭計劃的封頂息率及P按定於2.5厘水平，假設以每貸款額400萬元、還款期25年計，若選用 H+1.3%的拆息按揭計劃，實際息率為1.4厘，每月供款僅15,810元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，疫情肆虐全球多時，近月見多國經濟漸見復蘇，令市場揣測未來加息步伐會否提前，然而大部份聯儲局官員仍表示未來一至兩年將保持在接近零的利率水平以及持續買債步伐，由於全球央行放水及推行量寬政策，香港亦出現「水浸」情況，截至周一，本港銀行體系結餘增加至4,575億元的歷史高位。曹德明續指，料拆息仍將會維持於0.1厘以下水平一段時間，相等於近乎0利率，實際按息將下降至1.4厘附近水平，將有利樓市平穩發展及具支持作用。

港元隔夜拆息報0.03595厘；1星期拆息回落至0.04929厘；兩星期拆息維持0.06339厘；3個月拆息降至0.19厘。長息方面，半年期拆息升至0.33232厘；1年期拆息降至0.47804厘。港滙方面，截至上午1時25分，港元兌美元報7.7665。

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