美國掀起的SPAC造殼熱潮，蔓延至亞洲，本月初特首林鄭月娥開聲，強調支持所有有利海內外公司在港上市的措施，願對上市機制「拆牆鬆綁」；惟這股淘金熱正在華爾街消退，美國證監會（SEC）上周設定新指引稱，由會計準則而言，發行予早期投資者的權證應視為負債，相關監管存在很大不確定性。有專家質疑，港府急推SPAC，與港交所近年頻頻出招嚴打殼股，希望杜絕「啤殼」的監管方向相悖。

所謂SPAC（Special Purpose Acquisition Company），亦即特殊目的收購公司，指的就是「造殼」後收購有前景的公司，使目標企業間接上市。首先，私募基金等發行人會成立一間沒有營運業務的空殼公司，然後用較低價錢先將SPAC上市，以首次公開募股（IPO）集資，發行價通常為10美元；獲得這筆錢後，發行人便要在18至24個月內，併購有前景的初創或企業。

SPAC最大優勢是能跳過傳統IPO審批流程，包括聆訊、路演、財政審查等，上市時間由以往至少需時18個月，縮短至最快6個月，因成本較低亦省時，使SPAC這個90年代產物，去年在市場復興。根據Spac Analytics數據，2020年美國共有248間SPAC上市，按年大增逾三倍，總集資額高達833億美元。單計今年首季，已有304間SPAC上市，佔美國IPO總數71%，集資超過986億美元。

中資赴美上市難度增 SPAC成集資財路

財經專欄作家渾水指出，這股熱潮主要受兩大因素推動，一是聯儲局維持利率接近零水平，在重啟量化寬鬆（QE）政策使市場資金泛濫下，投資者轉趨進取，初創亦較易獲投資者融資「谷肥」成獨角獸，變相令SPAC上市有供求；二是中美貿易戰持續，特朗普簽署落實《外國公司問責法案》後，提高了中資在美上市難度，SPAC這場資本盛宴正好維持高集資額，讓華爾街繼續賺大錢。

事實上，香港不少大孖沙都有玩SPAC，例如「小小超」李澤楷及PayPal創辨人Peter Thiel就成立了Bridgetown Holdings及Bridgetown 2 Holdings兩間已上市的SPAC，前者更傳將收購印尼旅遊獨角獸Traveloka；新世界CEO鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition，上月亦正式在美遞交上市申請，集資約3億美元。

前財政司司長梁錦松更做先頭部隊，其南豐集團早在2019年12月，就成立SPAC赴美上市，集資14億美元，隨後併購和睦家醫療，合併為新風醫療。惟上月新風醫療發公告，買方財團將進行私有化；如私有化成功，公司會從紐交所退市。

如果私有化條件開得好，股東都叫有錢落袋，惟SPAC無盈利等往績參考，投資隨時中伏。例如被封「貨車界Tesla」的電動貨車製造商Nikola，於去年6月與上市公司VectoIQ合併並完成SPAC上市，股價曾飆至93.99美元，市值一度逾350億美元，後來創辦人Trevor Milton被揭誇大訂單數量、技術造假等，拖累股價急挫8成。

說穿了，投資SPAC不外乎一個「信」字。渾水直言，「你真的是在賭博團隊背後的人脈，完全是賭明星效應，在投資很虛擬的東西。」不過，SPAC於24個月內找不到合適公司併購，便要將款項退還股東，「都有一個安全網。」

新加坡率先放話研究引入SPAC上市機制，港府亦傳最快6月諮詢，爭取年底前有首宗SPAC交易。「借殼上市」曾是香港熱門生意，根據港交所《上市規則》第21章，就容許沒有實際業務、只是以投資為目標的公司上市，俗稱「21章公司」，類近SPAC沒有業務的架構，但一直被濫用，造假數、虛假陳述等陋習俯拾皆是，故又名老千股，引起鼎益豐等爆煲事件，最終港交所嚴打「啤殼」，到底SPAC會否重走舊路？

美證監擬收緊會計準則 遏造殼熱潮

「本身查太（史美倫）反對殼股，主張收緊上市規則，相信查太對上都感受到壓力，因美國SPAC吸走很多資金，那香港是否要做些實事呢？」渾水認為，現時港府與港交所發展方向相違背，又質疑林鄭並非財金界出身，忽視業界正循加強監管方向走，相信港府要過五關斬六將，才能讓SPAC監管細項獲開綠燈。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，不少中概股都會借殼上市，但不時被揭賑目造假，包括瑞幸咖啡財務造假案等，促使美國連番實施制裁，又要求遵守美國審計標準，披露公司董事有否共產黨員，直言中資在美國聲譽早已受損。他指出，美國股市以披露為本，但香港SPAC上市要視乎監管細則，「要找可靠團隊，業務會否出蠱惑，全考個人眼光。」

徐家健相信，只要中央下定決心落實某些政治決定，項目必能盡快上馬，「如果中央覺得（SPAC）值得做，我不擔心落實耗時很久。」

在亞洲，南韓早於2010年引入SPAC，惟當地監管嚴格，包括對SPAC贊助人資格、併購通過門檻等要求更高，故去年只有19間SPAC新上市。馬來西亞首間SPAC則可追溯至2011年6月，在2013年至2015年間，僅4間SPAC上市；這5間SPAC中，已有3間清盤。

不過，SPAC作為近年最大的淘金熱潮，已引起美國證監會關注，要求華爾街銀行提供與SPAC交易相關訊息。英國《金融時報》亦指，有很多SPAC無法完成收購，因收購對象的估值飆升，使融資資金正在萎縮。Refinitiv數據顯示，2019年至今只有約25% SPAC完成收購任務。

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