【本報訊】科網龍頭「ATMX」近期輪流以配股或發債方式「撲水」，拖累今年科技股表現。上周否認股東有意減持的美團（3690），最新以配股連同發債的方式大手籌集100億美元（約777億港元），配股部份較公司2018年在港IPO的集資規模多逾六成。美團昨日早段突從高位301元倒跌0.35%，收報289.2元。分析指，美團的配售反應及可換股債券兌換價的溢價水平，將左右該股後市表現。

據銷售文件披露，美團擬以先舊後新方式配售1.87億股，每股配售價介乎265至274元，較昨收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資最多70億美元（約543億港元），而主要股東騰訊（700）將認購價值4億美元（約31億港元）美團新股。

無人配送車在京營運

另外，美團計劃分兩部份發行30億美元（約233億港元）無息可換股債券，分別為15億美元於2027年到期，以及15億美元於2028年到期可換股債券。美團集資所得將用於一般公司用途，及投入技術創新，包括自動駕駛無人配送車、無人機遞送等研發。高盛和美銀是股票及債券發行的聯席全球協調及聯席簿記行。

事實上，多間車企在2021上海車展以新車「大晒冷」，公佈在智能駕駛業務的鴻圖大計，美團亦以無人配送車參戰。美團公佈，新一代自研無人配送車已在北京順義正式營運，並料未來三年會在北京順義、深圳等多地區及城市實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

中央結算系統（CCASS）上周顯示美團倉位異動，有逾800億元貨大手轉倉至高盛。市場當時傳出美團正部署配股約100億美元，惟公司發言人其及否認股東有意拋售離場的傳聞，指市場相關猜測均不屬實。

耀才證券研究部經理譚智樂表示，美團在新業務處於燒錢階段，配股集資的行為可理解，「相比之前市場猜測嘅大股東減持，呢個消息反而更好，但唔等於股價喺配售後會升返」，後市要留意配售反應及可換股債券的兌換價，後者所給予的溢價或成為短期後市的一大壓力。

參考小米（1810）去年12月初以兌換價36.74元發行可換股債券，「小米當時好強勢，有四成溢價，美團呢一刻可能未必有」，若溢價太低或債券太早可兌換，對美團並非好事、有攤薄效應。他料該股能守住配售股上限274元。

股東周年大會延至6月

資深基金經理溫鋼城亦指，市場對美團此舉應已有心理準備，但該股無騰訊「咁好功力」，令投資者趨之若鶩，加上走勢波幅一向較大，故初步看276元橫行區頂部；在配股消息出爐後，料市場焦點放在美團於反壟斷方面如何整頓。

美團昨早亦公佈，由於工作安排調整，2021年度股東周年大會將延遲至6月，不遲於6月30日舉行。

科網龍頭近期不時以配股或發債吸水。騰訊本月中發行總值41.5億美元的企業債；阿里（9988）亦於2月初發行50億元美元優先無抵押債券，用於償還境外債務、對互補性業務的潛在收購或投資等。

港股昨日升136點，收報29106點，成交1,501億元。攜程 （9961） 首掛，收升4.6%至280.2元，一手賬面賺610元。次日招股的眼科製藥公司兆科眼科於部份券商出現抽飛，孖展暫錄近51億元，超額認購24倍。