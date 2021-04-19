瓦房店化是歷史作家劉仲敬喜歡用的概念。瓦房店是中國大連市的一個地方。曾經在中日戰爭期間，日本滿洲國在瓦房店成立了「滿洲軸承製造株式會社」，引進了日本技術，所生產和出口的軸承在世界享負盛名。

後來日本戰敗，瓦房店這個曾經輝煌的產業經歷國共內戰後，慢慢就被世代淘汰。

瓦房店化可以用來解釋很多不同產業的衰落，比方說現在全球戰略性的半導體和晶片行業，當某國失卻了技術輸入或者剽竊，只靠在地力量發展，便會慢慢枯萎。

流行文化產業也是這個樣子，曾經香港是軟實力文化最強勁的輸出，有獨特的廣東文化、共同回憶和演藝技術，這些東西一開始輸入內地的時候，很成功俘虜了不少內地人。只是後來香港文化進入了內地後，沒有得到全面的提升，慢慢失去了靈魂。早進入內地的人吃盡了時代紅利，現在這套技術被抄了過來，反而互相形成了劣質的競爭，所以在內地發展得很好的文化技術人員，好像王祖藍和曾志偉等，回到香港競爭時，他們佔不了半分便宜。

TVB要生存，必須放棄年輕人市場，因為年輕人是不會轉去看TVB。如果我是TVB的話事人，我會繼續輸入便宜文化商品，比方說內地的劇集，打新移民和中老年市場。本身已經要打逆境牌，贏唔到唔緊要，唔好繼續輸落去，呢幾年真係輸得太勁了，高層責無旁貸。

渾水

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