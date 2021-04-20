「瓦房店化」是歷史作家劉仲敬喜歡用的概念。瓦房店是中國大連市的一個地方。曾經在中日戰爭期間，日本滿洲國在瓦房店成立了「滿洲軸承製造株式會社」。

這公司是由日本人建立，引進了日本技術，所生產和出口的軸承在世界享負盛名，慢慢發展成地區產業，養活了不少工人。後來日本戰敗，工廠撤出，人去樓空，瓦房店這個曾經輝煌的產業經歷國共內戰後，慢慢就被世代淘汰。

這就是歷史作家劉仲敬所講的瓦房店化，雖然是歷史路徑引申出來的概念，但很有經濟學的意味。抽空複雜的歷史政治經濟因素，你可以簡單理解成︰當技術輸入落地化後，沒有得到好好的傳承，反而出現大倒退。

古往今來，很多工藝或者工程技術都是這樣失落了，並不是針對某一個政治體。

瓦房店化可以用來解釋很多不同產業的衰落，比方說現在全球戰略性的半導體和晶片行業，當某國失卻了技術輸入或者剽竊，只靠在地力量發展，便會慢慢枯萎。

流行文化產業也是這個樣子，曾經香港是軟實力文化最強勁的輸出，有獨特的廣東文化、共同回憶和演藝技術，這些東西一開始輸入內地的時候，很成功俘虜了不少內地人。只是後來香港文化進入了內地後，沒有得到全面的提升，慢慢失去了靈魂。早進入內地的人吃盡了時代紅利，現在這套技術被抄了過來，反而互相形成了劣質的競爭，所以在內地發展得很好的文化技術人員，好像王祖藍和曾志偉等，回到香港競爭時，他們佔不了半分便宜。

內地地大人廣，即使劣質的文化產業輸出，依然有足夠的市場消化；香港人對演藝要求高，人數不多。太劣質的文化很難吸引這班要求高的讀者，他們比較難取悅。

TVB要在電視市場生存，首先要知道自己的比較優勢，他們必須放棄年輕人市場，因為年輕人是怎樣都不會轉去看TVB。要取悅年輕人不容易，花資源去攻佔一個自己毫無勝算、沒有比較優勢的市場，只是浪費。

如果我是TVB的話事人，我會繼續輸入便宜文化商品，比方說內地的劇集，打新移民和中老年市場。年輕有活力的節目和文化產品可以繼續做，但不應該佔太大的比例，更不應該由上一輩或沾染內地氛圍的人話事，要全面放手讓小部份年輕人亂試瞎搞。在統計學上，創新的失敗率是非常高，所以低成本讓他們胡亂嘗試，也不礙事。100個創新節目，如果用低成本營運，能夠跑出兩三個，已經是本小利大的營運策略。本身已經要打逆境牌，贏唔到唔緊要，唔好繼續輸落去，呢幾年真係輸得太勁了，高層責無旁貸。

渾水

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