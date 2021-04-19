這是一個事後孔明的驗證報告。3月23日，一艘載有兩萬個貨櫃的台灣貨輪在埃及蘇彝士運河發生意外，橫臥運河上，阻塞了整個歐洲通往印度亞洲的海上交通多天，全世界的貨運交通幾乎全停頓了。

從占星角度，當時土星正位於子宮（西洋水瓶座）中之牛宿之中，牛宿名牽牛，是中國占星廿八宿中北方七宿之一。牛星是整個宿之主星，在這個宿內還有河鼓、左旗右旗、天田、輦道、織女、九坎等多個星系。

《北侯宮》指出，牽牛一名「關梁」。「關梁」是指道路上的主要關卡及重要梁道，其他星如「輦道」指行車的道路，「九坎」主「水旱溝渠，明盛有水災，暗則吉，五星犯之溝渠不通」。

土星之性質為「乾旱」，主冷寒，而在子宮為它入廟之宮，所以土星太強，它犯入牛宿又與火星會，火土在天星上多為凶星，也主天下關梁受阻，所以蘇彝士之溝渠不通。直到3月29日，月亮到了辰宮，與金星相沖，與土火二星成三合申子辰之局，而也直太陰大潮，水位上漲，而解開貨輪之困。

天星與地上發生事件看似風馬牛不相干，但古書早已有結果。這是一次驗證說明，信乎？

蔣匡文

著名建築師及術數家

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