日前bitcoin傳出監管傳聞而大幅調整，但狗狗幣仍相對保持強勢，市場認為再度反映散戶推動市場的動力，有分析師甚至發現連水喉工亦投資狗狗幣。

彭博行業研究商品策略師Mike McGlone指，他家的水喉工最近告訴他「自己也買了」狗狗幣，並認為該幣的升勢是散戶投資者參與加密貨幣市場的一個典型，為疫情封鎖、系統充斥大量現金、投資者投機能力等因素的「完美風暴」的結果。他補充，「市場將不會改變，這個市場24/7開放，並且是有史以來最容易進入的市場。」

彭博進一步指出，bitcoin周末暴跌除美國財政部打擊加密貨幣洗錢的虛構傳聞外，周末傳統交易員停止工作，低流動性可能放大了跌幅，散戶投資者有很大能量推動市場走勢。

Coinbase上市首日CEO沽20億元貨

另據監管文件顯示，Coinbase上市首日，CEO Brian Armstrong即沽出約2.92億美元股票，套現拆合22.77億港元。

Armstrong當日分三批沽出了749,999股，價格從每股381美元到410.40美元不等，總收益2.918億美元。

加密貨幣網站Coindesk日前報道稱，Coinbase的利益相關者和投資者在首日交易中總共賣出了約50億美元的股票。

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