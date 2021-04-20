新世界發展（017）鄭志雯（Sonia）搞瑰麗酒店（Rosewood）搞到有聲有色，但撞正疫情生意係差少少；不過唔緊要，近日佢有新搞作重新去connect一班人，就係引入一間私密會所叫Carlyle & Co.，邀請會員加入時唔一定係佢嘅富豪朋友，唔理你有幾多錢，「我哋對你個性、興趣、熱情、故事更加感興趣」。

Carlyle & Co.個意念係嚟自於紐約市一間好有歷史嘅酒店The Caryle，曾經招待過無數史上非常顯赫嘅名人。而Sonia呢個私密會所講明適合鍾意交際同埋活在當下嘅一群，咁入會費要幾多錢呢？又唔算係天價，一筆過會員費只係8.8萬，如果想交月費就只係2,400元；33歲以下仲有折扣，分別係4萬及1,225元。另外想享受埋Club 53設施，包括室內泳池同健身室，年費就要2.1萬元。

咁係咪有錢就可以入得呢，原來仲要過好多關，好似上面咁講，要展現個性少不免啦，例如揭露下自己係咪行業，單身定已婚，鍾意夏天飲咩鷄尾酒、生日想食咩蛋糕、聽開咩歌、為呢個community可以貢獻啲咩，最難答嘅係Sonia嘅秘密，包括佢嘅guilty pleasures有乜、討厭嘅事有乜（Optional）、嚇到人跳起嘅秘密又有啲咩（Optional），華華只知道佢鍾意同老公仔食煲仔飯，算唔算係guilty pleasure？唔知係咪畀埋錢就可以入會？

李華華

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