由貿發局主辦的全新公眾展—時尚購物展將於4月28日至5月2日灣仔香港會議中心舉行。展會超過400間本地展商，為市民提供一站式購物體驗，同時在疫情下協助中小企進軍零售市場，開拓商機。

貿發局副總裁周啟良在記者會上表示，全新時尚購物展正迎合大眾生活新態度，集合環球美食、名貴珠寶、潮流精品等，推動市民留港消費，享受購物樂。

展會特設八大主題展區，包括「瑰麗時尚」、「健康生活」、「智活未來」、「家居靈感」等。

展會設有「香港人撐香港品牌」展館，帶來多個品牌的產品，令大眾認識更多香港品牌。另外，展覽中有約20個香港時裝設計師品牌，當中多位是歷屆香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）的得獎設計師。

為協助中小企抓緊疫下新商機，是次展會將加強線上線下方式推廣產品。大會與卓悅集團合作，邀請其團隊於現場直播介紹多款產品，並與網店平台掌鋪（Boutir）合作，所有展商均可於其平台開設網店。

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