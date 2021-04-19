有傳復星代理的BioNTech（復必泰）將會獲得中國批准上市，刺激復星醫藥（2196）昨日股價一度升7%；復必泰疫苗在歐美用輝瑞的名字出現，這款疫苗由輝瑞及BioNTech共同研發，它與阿斯利康的疫苗所用技術不同，更重要的是不論輝瑞或BioNTech，均沒有表明是非牟利；反而阿斯利康疫苗在疫情期間是非牟利的。

以出貨量計，各國政府於2021年已訂購的輝瑞疫苗數量約7.8億劑，這個出貨量未計及可能運到中國的數量；而輝瑞與BioNTech在成本及盈利上均會平均分配，據估計於2021年公司疫苗銷售約150億美元，有市場估計最終數字或會是兩倍。據輝瑞三月份公佈的今年盈利指標經調整後每股盈利將上升逾4成，BioNTech股價過去一年升逾兩倍。

使用相同技術的疫苗股Moderna今年在英國、日本、美國及歐盟的出貨量約6.77億劑，換言之，仍以輝瑞出貨量較高，而Moderna過去一年股價升幅亦超過一倍，但輝瑞同期股價僅升逾一成。In Case，大家對科興疫苗有興趣，這款疫苗由北京科興與印尼Bio Farma研發，中國出貨量未見有數字，但有報道指這款疫苗印尼已訂購4,000萬劑。

散子

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