習近平今日（20日）以視像方式出席博鰲論壇開幕禮，並發表演講，A股三大指數今早低開後，在習近平臨演講前轉升，上證、深證綜指、創業板指期間升10點、81點、28點，但演講開始後回吐，隨後反覆徘徊，未見太大刺激。

習近平提到，「世界要公道，不要霸道」，國際上的事應該由大家共同商量，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界帶節奏。他重提一帶一路建設，包括在衞生、互聯互通、綠色發展及開放包容上，建設四大夥伴關係。中國商務部副部長錢克明昨（19日）於博鰲論壇上亦稱，未來一帶一路的重點將是推動綠色低碳能源，發展燃氣、太陽能、核電等高效清潔能源，並鼓勵企業開展境外綠色投資、綠色建設等。

錢克明認為，一帶一路在基建融資要產生穩定現金流，幫助東道國增加財政和外滙收入，提高償債能力。

不過，前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民在分論壇上表示，隨着中國政府去年回到靠投資推動增長的舊路，中國經濟正面臨巨大的結構性問題。

朱民指出，中國經濟在疫情中取得強勁復蘇，大多受惠於投資和出口增長的推動，消費反而成為負累，這個情況有悖於中國過去10年向消費拉動型經濟轉型的努力。IMF一直認為中國過於依賴基建和房地產投資，導致經濟增長失衡。

另外，中國證監會副主席方星海在博鰲一「金融開放和金融合作」論壇上稱，將促進並提升A股在國際主要指數中的納入權重，吸引更多外資進入中國市場，而截至今年3月31日，外資持倉中國股市的比例為5%。

方星海透露，進入中國市場的外資有三種：第一種是境外散戶，其比例很小，不會影響金融穩定；第二種是境外的共同基金、退休基金等進行全球資產配置的資金，持倉比例較高；第三種是通過外國券商以自營形式進入的資金，背後是一些對沖基金，「這類資金是我們比較關注的」。

上證綜指最新升6點，報3,484點；深證成指升43點，報14,161點；創業板指升14點，報2,914點。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略