《路透社》引述消息人士指，星展銀行、渣打銀行、華僑銀行及三菱日聯金融集團將會競投部分花旗集團在亞洲的零售銀行業務，而出售過程會在數星期內開始。

知情人士表示，花旗會保留絕大部分市場的銀行牌照，因此該行所出售的零售銀行業務和分行，只會吸引本身已在這些市場中有據點的銀行。

報道指，這些銀行大部分的盈利都來自亞洲，競投反映這些銀行有意擴張信用卡和貸款等業務，以確保長期的營利增長。

花旗的發言人回覆路透社查詢時僅表示，亞洲市場對該行的策略有關鍵作用，該行會分配資源推動營利增長，惟拒絕評論上述出售過程。

花旗集團早前宣布，準備退出13個地區的零售業務，以聚焦在回報更高的機構和財富管理業務。

韓國花旗員工醞釀罷工

《韓國時報》（The Korea Times）報道，花旗當地子公司Citibank Korea的具體「退場」策略仍未確定。Citibank Korea將於4月27日召開董事會討論相關事宜。

然而在開始討論退出策略及業務整頓細節前，Citibank Korea已面臨來自勞方的強烈反彈。1位工會幹部說：「如果Citibank Korea要賣掉或退出這裡的零售銀行業務，將會造成大量失業。為了員工就業保障並保護客戶，我們將反對這樣的舉動。」

據工會方面表示，Citibank Korea在2012年開始整頓消費金融事業。2011年時Citibank Korea在南韓尚有221處營業辦公室，但截至目前已關閉超過80%，僅剩39處辦公室仍保持營運。

花旗集團的決定，反映了南韓市場的營收衰減。2020年Citibank Korea純益較上年同期銳減32.8%至1878億韓元，其中零售銀行部門純益大減超過50%至148億韓元，與2018年相比更暴減達80%。

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