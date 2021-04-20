距離東京奧運不足100日，日本前財務大臣安住淳周一（19日）接受《彭博》訪問表示，在疫情確診數字持續增長下，日本需要考慮取消東京奧運會，同時加快疫苗部署，直言「我們正處於認真考慮取消或推遲的時刻。」他補充，最新民意調查顯示多達70％民眾反對舉辦東奧。

安住淳認為政府完全低估了疫症變種的傳播率，強調提高疫苗接種人數，才是支撐經濟的最佳方法。他警告，雖然日本今年首季GDP表現不如理想，但變種病毒可能對次季經濟再「大潑冷水」。

安住淳指出，日本感染病例增加，政府首要任務應是加快疫苗接種，建議政府省卻繁瑣手續，以增加接種人數及提高疫苗分配的速度。他承認，從外國購買疫苗亦擔誤了接種工作，使規定尚未放寬，目前只有少數醫護人員能接種疫苗。

日本本月才開始向65歲以上高齡者優先接種疫苗，料至5月疫苗供應才會充足，目前當地疫苗接種率佔人口不足2%。

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