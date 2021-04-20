上海車展昨日開鑼，多間車企進行新車發佈會，恒大汽車（708）亦公佈九款恒馳電動車，吸引大批傳媒採訪。不過，有內媒表示，恒大展出的新車被保安重重包圍，只能遠觀，不能近看，更指展出汽車沒有底盤，嘲諷恒大是「模型造車」。

有內地網民表示，當日想研究恒馳的底盤結構，卻遭到現場保安人員的阻止，發現展台的反光部分顯示車輛沒有底盤，引起網民質疑「如此龐大的科研規模，做到一台真車有那麼難嗎，至於放個模型車去參展？」

恒大汽車早前遭官媒點名批評「紙上造車」，今次再被指以模型車亮相，公司仍未回應事件，不過據接近恒大消息人士指，相片上看到的是汽車底盤的保護板，其餘電動車如Tesla亦採用同一設計。

昨邀傳媒試駕恒馳5

有汽車媒體解釋，新能源汽車的底盤集成大量電路，是採用全封閉設計，看不到傳動軸等零件，而底盤保護板亦有助減少行駛時的風阻。恒大昨日同時邀請傳媒前往上海基地展示恒馳5，片中可見該車以黑色及黃色作配襯，由工作人員於基地內駕駛，亦有媒體獲邀請試駕。

恒汽總裁劉永灼表示，今年第四季恒馳汽車將全面啟動試生產，明年大規模交付，而動力電池產品亦將於今年下半年量產。恒大（3333）主席許家印早前於業績會上亦指，目前研發14款車型中，對外發佈了9款汽車，已累計投入474億元，目標為2025年生產100萬輛，2035年產500萬輛。

恒大汽車今日升0.7%，收報68.6元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略