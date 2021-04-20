三大指數指數承接隔晚跌勢，道指、標指及納指100期貨分別均跌大約0.2%至0.4%，跌勢相對集中在科技股，而10年期債息則曾經重上1.6厘水平。反映市場恐慌情緒的VIX指數則仍然處於年內低位，最新報17.3水平。

重磅科技股FAANG向線微跌，焦點集中在盤後公佈業績的Netflix（NFLX）及即將舉行產品發佈會的蘋果（AAPL），兩者分別0.26%及0.16%。

中概股富途（FUTU）飆升16%後宣佈計劃增發美國存託股份（ADS），共950萬股ADS，每ADS代表8股A類普通股，預期集資最多大約19億美元。富途（FUTU）盤前最新跌8%至163.49美元。

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