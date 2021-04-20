香港電視（1137）及電視廣播（511，TVB）先後公佈2020年年報。其中香港電視年報顯示，集團副主席王維基去年酬金共1,990萬元，較2019年的600萬急升2.31倍，與業務表現掛鈎的酌情花紅佔比最多，達1,200萬元。

年報同時顯示，自今年起王維基的基本月薪由60萬增至80萬元，增幅逾三成。

反觀TVB，職銜同為副主席的李寶安，酬金總額由2019年的1,115萬元跌至去年的963萬元，跌幅為13%。期內公司受到廣告收入下跌等影響，全年股東應佔虧損2.81億元。TVB早前宣佈，李寶安將於下月退休，以投入更多時間處理個人事務。

去年全年計，香港電視股價升2.33倍；電視廣播則跌33.6%，王維基酬金與股價升幅相若，而李寶安酬金跌幅不及公司股價。

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