歐洲投資銀行（EIB）盧森堡總部爆出員工自殺事件，是7年來的第2次，引起各界關注金融業風光背後的種種問題。

去年12月，一名51歲女EIB後勤員工從公司陽台墮下，對上2013年亦有一名實習生在總部自殺，EIB工會代表今年1月12日致涵行政總裁Werner Hoyer，指管理層應就兩宗自殺案件展開調查，直言任何自殺案均不應該發生。

早在2016年，該行就聘請兩名心理學家為員工提供諮詢服務，當時心理學家警告，員工內部存在自殺風險，包括部份人面對性騷擾及惡意指控，但礙於「不健康的恐懼氣氛」，使他們不敢投訴。

據《彭博》訪問EIB逾20名現職和前員工，以及取得的法院和內部文件，均指控EIB在處理性騷擾、霸凌和歧視個案時，沒有對任何人作出懲罰。其中有10人均指，他們在總部工作時曾萌生自殺念頭，亦知悉有員工在公司以外地方自殺，但無法掌握細節。部份員工則表示，他們曾目睹或本身就是性騷擾的受害者，曾經歷惡意評論及性冒犯。該行3,500名員工中有一半為女性，但在升職上往往輸給表現差的男同事，在生育子女後職涯更陷入困境。

EIB前分析師Paul Van Houtte曾於2013年，目睹24歲實習生Ofelia Beke在公司內自殺身亡，之後更被診斷出患有創傷後壓力失調症，自此無法工作。雖然該行向他賠償136,500歐元，但批評他作出欺詐指控，法官最後裁定Van Houtte並無不當行為。

EIB回應稱，沒有證據顯示員工自殺與工作有關，更無法評論公司以外範圍的自殺案，強調近年在職場性別平待、員工培訓上取得良好進展，今年開始會對員工進行「社會心理風險評估」，並引入心理健康計劃。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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