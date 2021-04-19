【本報訊】新地（016）屯門海皇路御海灣II連環加推，昨再加推42伙，並加價4%。項目上周六起收票，首三天暫錄約1,000個認購登記；以首三批172單位計，超額認購約4.8倍。

新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣II第3號價單提供42伙單位，實用面積299至448方呎，當中包括13伙一房單位、14伙一房連儲物房戶型，以及15伙兩房單位。維持最高22%折扣優惠，折實價611.46萬至833.42萬元，折實呎價則約17,923至20,940元；整批折實平均呎價19,165元，與上周四公佈的首張價單平均呎價18,419元比較，短短數天提價約4%。

形薈天池屋呎售4.3萬

新盤大額成交湧現。新地同系筲箕灣形薈1A座35樓頂層B室「天池屋」，實用面積1,266方呎，連1,200方呎天台及70方呎平台，剛透過招標以5,414萬元連車位易手，呎價42,765元，創項目呎價新高。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團今年首季售出840伙，套現逾146億元，大部份屬大單位，而近期一手大額成交湧現，反映換樓鏈啟動。集團啟德Monaco累售505伙，佔可售單位87%。啟德沐泰街10號正待批預售樓花同事書，示範單位及樓書正準備中，預計最快第二季推售。