全球多國疫情反覆，加上疫苗副作用或令接種進度受阻，美股隔晚由上周五高位回落，納指更跌近1%。大型科技股普遍回落，美企陸續派成績表，至目前為止約有1成標指成份股已公佈第一季度財報，其中8成業績超過預期。分析指上半年美股仍可維持升勢，下半年波動性則加劇。

至於港股二萬九水平喺夜期及ADR時段得而復失，雖然噚日港股回升，但成交額只有約1,500億元，反映市場入市意欲唔算高，港股暫時仍未轉勢。美團（3690）以先舊後新方式配股，有別於早前騰訊（700）大股東減持，今次屬於公司集團，大股東之一騰訊亦有認購股份，集資主要用作無人配送等科技研發及一般企業用途。美團今次配股得主要股東認購支持，有助消除大股東減持疑慮，上限273.8元定價，是次配股反而係好消息。

而美國10年期債息已見回落，對科技股及高增長股屬好事，預期呢批股份早前已成功尋底，唔少股份已回落至估值合理，甚至吸引水平，舜宇光學（2382）係其中可考慮收集股份。

調查機構Strategy Analytics料今年全球智能手機銷量按年升7%至14億部，預計今年全球智能手機批發收入按年反彈13%（去年受疫情拖累跌5%），並預期未來幾年升勢將持續，主要受惠全球經濟自疫情受控後復蘇，加上舊機已到更換周期及零部件價格提升等，而且全球步向5G也會帶來動力。

舜宇光學較早前也公佈了3月份出貨數據，三大產品包括手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的市場份額有所上升，帶動按年均錄得升幅。指公司管理層對今年增長展望正面，料手機鏡頭升級趨勢將持續，中長期汽車鏡頭增長前景亦正面，並將成主要增長來源。舜宇料今年手機鏡頭出貨量可按年增長15%至20%；車載鏡頭出貨量按年升20至25%，手機攝像模組出貨量亦升20至25%；高於市場預測，集團並將繼續擴大鏡頭模組業務規模，以改善成本結構。

舜宇將會繼續受惠手機鏡頭升級潮，在蘋果供應鏈中擴大份額，長線而言電動車以至自動駕駛，亦會支持車用鏡頭前景。今年全球智能手機及汽車市場需求強勁復蘇，將為舜宇的業務帶來助力；而集團在車載鏡頭的領導地位是長期業績向好的動力。現價買入，如股價能企穩50日線194.4元，可進一步挑戰220元阻力，中線目標240元，跌穿180元止蝕。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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