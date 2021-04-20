上周六（17日）在美國德克薩斯州一輛疑似無人駕駛的Tesla發生車禍，導致車上兩名乘客死亡。涉案汽車為2019年款Model S，創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上回應指，根據數據記錄顯示，涉事Model S汽車當時並沒有啟用自動輔助駕駛功能（Autopilot），而車主也沒有購買全自動駕駛（Full Self Driving）軟件。

此前當地警察指，該部Tesla撞樹後起火，兩名乘客分別坐在前座，另一名坐在後座，駕駛位並無人，懷疑無人駕駛。特斯拉已回應稱，自動輔助駕駛功能主要用於高速公路行駛，不是取代駕駛員，而且需要司機作「主動監督」控制。Tesla股價昨日收報714.63美元，跌3.4%，盤後回升1%。

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