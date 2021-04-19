繼3月31日聯易融科技（9959）截至招股後，事隔逾半個月，再有首度申請上市招股集資的港股出現，就是兆科眼科（6622），招股日期為4月16日至4月21日中午，是一間眼科製藥公司，致力於療法的研究、開發及商業化。通過自主開發或許可引進已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。集團已建立起由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線。

今次招股得到高瓴資本和OrbiMed Funds等8名基石投資者青睞，合共斥涉折合近4.28億港元認購股份。兆科眼科的招股規模約1.24億股，較常見的2.5億股顯著為少，另可留意扣除9名基石投資者合共持有約2,781萬至2,546萬股後，街貨量約9,575萬至9,811萬股，少於1億股，暗示上市後街貨量偏少，視為上市後股價上揚的有利條件。再者，此股的每股資產淨值折合介乎5.9758至6.2889港元，相對招股價介乎15.38至16.8元，市賬率為2.57至2.67倍。

此股上市時市值約82.31億至89.91億元，與在港上市的希瑪眼科（3309）以4月16日收市價計出市值約63.05億元可比擬，希瑪眼科的每股資產淨值為1.1282元，相對當日收報5.49元，市賬率為4.87倍，遠高於兆科眼科，反映招股價定位偏低。

筆者認為此股的合理市賬率不少於3.5倍，故此每股合理值介乎20.9至22元，較招股價介乎15.38至16.8元產生潛在升幅為35.89%至30.95%。於招股首日公開發售部份之孖展認購率為22.72倍（連同現金認購預算認購率為47.49倍）；故此若要穩中一手，預算認購500或600手股份才可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。

聶振邦

獨立股評人

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