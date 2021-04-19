【本報訊】趁昨日上海2021車展開幕，多家內地汽車及新能源概念股顯著造好，其中長城汽車（2333）、吉利汽車（175）及比亞迪（1211）升介乎4.8至6%。

大行：長汽H股跑贏大市

瑞信看好長汽有望成為今次上海車展的最大贏家，因公司在車展展出八款新產品，佔上海車展新品14%。該行稱，長汽將宣佈兩項戰略，第一是推出以「Tank」品牌越野SUV業務，以及重新啟動其轎車業務營運，重申長汽H股「跑贏大市」評級及予其目標價40元。

吉利則獲摩通青睞，該行料公司推出首款純電動車型「極氪001」後，明年盈利將較2020年倍升，維持「增持」評級，目標價看46元，較現價有一倍上行空間。

對極氪（ZEEKR）品牌的發展，摩通認為，未來三年極氪將每年至少推出兩款新車；至2024年，ZEEKR品牌將擁有七款車型，預期2022年度和2023年度銷量將分別實現約7萬輛和10萬輛。

踏入今年，中國能源車整體市場回暖，首季新能源車銷售51萬輛，按年增三倍，同期整體汽車按年僅增45%，而新能源車8.9%市場滲透率亦創新高，其中純電動車的滲透率為7.5%，插電混動的滲透率為1.4%。