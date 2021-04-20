譚仔國際申請香港上市，盤數因而公諸於世，營運表現指標如毛利率、純利率赢盡同行等廣被報道，簡單嚟講數字反映譚仔真係好好搵！大家都係做餐飲，點解譚仔咁好搵？

先講譚仔menu，set得非常聰明，行家們都寫個服字。麵底清一色米線；配料方面，譚仔及三哥各自有約25款常規配料選擇，部份配料兩個品牌均有供應。目前集團供應商主要包括食材供應商。主要食材包括肉類、肉丸、內臟、蔬菜、菇類及米線。同一款食材買得多自然平得多。有譚仔供應商透露，行內有跨國餐飲集團會以巨額訂單「包養」2至3間供應商，雖然條件是margin被客仔勒住，但單價夠大供應商仍可微利。譚仔當然唔係呢個層次，但集中大量採購特定食材無疑令集團的講價能力優於不少連鎖食肆。

可能你會話：「米線陣都係啦咁，又唔見母企大家樂（341）好搵？」其實單計米線陣可能真係幾好搵，但米線陣分店約20間（計埋有份賣麵食嘅一粥麵共約65間），仍未夠人哋144間多，規模效應下譚仔碗米線的採購成本在行內享盡絕對優勢。

再者，menu設計直接影響員工開支。行家笑言譚仔碗米線製作工序簡單而且食材前期加工已在中央廚房搞定，加上集團已開發自動米線烹煮鍋及煲湯槽，基本上邊個行埋去廚房都煮到碗味道一樣的米線；相反大家樂旗下品牌多、menu又多花款，甚至要請人工比樓面姐姐高的廚師炒小菜，員工成本已高過清一色賣米線小食的譚仔集團。

看數字比對，截至去年3月底止全年，譚仔消耗的食品及飲料成本佔收益22.9%人工成本31.8%；大家樂原材料及包裝成本佔收入28.4%、人工成本33.9%。當然，譚仔和大家樂的業務不盡相同，數字僅作參考。

最後，至今不少真香港人堅持藍的不吃，而我相信這個現象已對不少染色餐廳生意帶來實際影響，譚仔招股書引述一有趣調查，指2019年2024年，獨立餐廳的復蘇速度將快於連鎖餐廳，因為消費者對本地小企業的支持力度較大，前者複合年增長率將達2.5%，連鎖的僅0.5%。可幸譚仔早年被日資公司Toridoll收購，成為日資令譚仔成為真香港人仍然光顧的連鎖食肆，對其優於同業的表現有一定幫助。

商飛人

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