【本報訊】市區可供發展土地匱乏，發展商主力透過市區重建局（市建局）項目及收購舊樓作發展。市建局最新邀請發展商入標競投大角嘴橡樹街/埃華街發展項目，並於下月20日截標。

紅磡舊樓批強拍 底價3億

上述項目位處橡樹街89至98號及埃華街1至5號，毗鄰由信置（083）及市建局合作的大角嘴奧朗．御峯，地盤面積約6,663方呎，最高可建樓面面積約59,966方呎，料涉及75伙住宅單位。

事實上，項目上月初截收意向書，當中包括不少中小型發展商均有意入標，包括南豐、萊蒙（3688）、其士國際（025）、華懋、英皇（163）、碧桂園（2007）等。

另一方面，永義國際（1218）收購多年紅磡漆咸道北一列舊樓，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價更提高至3億元。

上述漆咸道北472號、474號、476號及478號一列舊樓，目前由永義國際持有82.14%至85.71%業權；連同集團已經成功統一業權的漆咸道北470號，整個項目地盤面積約4,685方呎；若以商住物業發展，最高地積比率為9倍，最高可建樓面面積約42,165方呎。

項目最新獲批強拍令，以底價3億元計，每方呎樓面地價約7,115元。

翻查資料，永義早於2018年底就項目申請強拍，當時估值約2.29億元，即最新批出底價較兩年前高出約31%。