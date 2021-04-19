【本報訊】市場交投轉旺，不少投資者趁機沽貨套現。資深投資者蔡志忠最新售出沙田京瑞廣場二期OK Mall一舖，套現8,000萬元。

市場消息指出，京瑞廣場二期OK Mall一樓153號舖，面積約6,169方呎，原業主蔡志忠早前以8,800萬元叫售，新近減價800萬元或約9%，至8,000萬元轉手，呎價約12,968元。據了解，舖位目前由連鎖快餐店「大家樂」以月租20萬元承租，租金回報約3厘。

原業主蔡志忠等人早於2015年以4.95億元購入上述OK Mall一樓全層，面積約6萬方呎；及後分間成188個舖位拆售，並沽出186個舖位，套現8.5億元。

至於餘下兩個大面積舖位則用作長線收租，包括上述153號舖。另一舖位則為102 A1號舖，面積達11,956方呎，早前由室內兒童遊樂場承租，現時已交吉並叫價1.38億元放售，呎價約11,542元；而舖位目前亦以意向月租30萬元招租，以放售價計，料新買家租金回報可達2.6厘。

一個月連環沽貨套1.5億

翻查資料顯示，蔡志忠近期頻頻沽貨套現，包括上月底市傳以6,800萬元，售出灣仔天樂里6至18號地下D和E相連舖位，面積總共約1,700方呎，呎價為4萬元；當時持貨六年，賬面獲利600萬元或約9.6%。換言之，蔡志忠不足一個月連環沽貨套現1.48億元。