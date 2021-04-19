【本報訊】多國政府部門均有針對加密貨幣的行動，導致比特幣（Bitcoin）周日一度創兩月以來最大跌幅後，昨稍為反彈，至昨晚10時許，比特幣報56,457.85美元，升2.28%；以太幣升4.86%，報2,219.47美元；上周上市的加密貨幣交易所Coinbase因內線人士累計套現46億美元，股價低開3.5%，其後跌幅收窄，報337.77美元，跌1.24%。有投資比特幣的Tesla早段跌逾5.5%，報699.13美元。

可口可樂收入增半成

美國財政部日前起訴多家涉嫌使用加密貨幣洗錢的金融機構，另有傳印度政府將禁止加密貨幣，中國政府亦有意就此設定監管，中國人民銀行副行長李波前日在博鰲亞洲論壇上表示，人行正研究對比特幣、穩定幣的監管規則。

可口可樂昨公佈業績宣佈，其全球的產品銷售件數已於3月回復至2019年疫情爆發前的水平，今年首季收入增長5%至90.2億美元，高於市場預期的86.3億美元；每股盈利0.52美元，亦高於市場預期的0.49美元，可樂美股盤前微升0.6%，開市後股價升0.93%，報54.18美元。

隨着歐洲疫情反彈，美股開市後普遍下跌，至昨晚10時許，標指報4176點，跌0.22%；道指跌0.38%，報34069點；納指跌0.3%，報14006點。美國10年期國債債券收益率報1.6047厘，升2.02%。