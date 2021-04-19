【本報訊】疫情下全球出現新常態，在家工作成為指定動作，銀行業也不例外。滙豐控股（005）行政總裁祈耀年接受《金融時報》專訪時表示，滙豐銀行已縮減位於倫敦金絲雀碼頭總部的行政樓層；包括祈耀年及其他高級管理人員的42樓辦公室，將會改建為客戶會議室及協作空間（Collaborative Spaces）。

滙豐管理層將會在下兩層的共享工作間，使用非固定工作枱工作。祈耀年表示，由於高級職員均要到世界各地出差，故辦公室有一半時間都是空置，認為沒必要再擁有一間辦公室，「這是一種新的辦公室趨勢。」他透露，滙豐不打算續租大部份市中心未來3至5年內到期的租約，預計最終會減少四成實體辦公室；並開始實行每兩名員工共用一張辦公桌的政策。

花旗擬在華設立投行

花旗銀行亦有新動向，彭博昨報道指該行擬在中國設立投資銀行及交易部門，於未來兩個月提交申請證券牌照，功能包括包銷人民幣計價股票、代客投資、期貨經紀業務，於12至18個月內可以開業營運。

據悉，花旗將會盡快任命行政總裁，並先聘請50人，目標是擴張至100人；部份人會外部招聘或由其他中國業務調派人手。中國去年開放外資進入證券市場，花旗算是較遲進入，主要由於當時正退出與東方證券的合資業務。