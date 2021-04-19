近日電視廣播（511，TVB）高調宣稱要進行大革新，即將離任的余詠珊「遺作」《聲夢傳奇》一度「胎死腹中」，最終被「放行」，早前記者會更宣佈由「銀迅控股」贊助。《蘋果》發現，當日高調出席記招的銀迅集團主席，就是去年底舉辦「千萬求一路」後疑爛尾的幕後搞手莊紫祥。記者更發現莊紫祥旗下於內地開設的公司多次違規被罰，罰款逾200萬人民幣。

TVB大股東黎瑞剛早前在訪問中曾指，因「缺乏有效的評估機制、決策機制」，購買星美債券導致重大損失，又指「現在廣告投放急劇下跌，甚至歸零」。莊紫祥在「走數」疑雲後不足半年，便急急一擲千金贊助TVB，暫未知能否准時找數。

《蘋果》就事件向莊紫祥查詢，對方稱為「公司經理」的吳先生，稱莊紫祥正在忙碌中，由他解答記者的問題。被問到「千萬求一路」發放酬金的情況，吳先生指「上個禮拜有得獎者喺加拿大都飛返嚟攞獎」，又稱「有啲人自己放棄咗，但通知到嘅都拎晒出去」，之後又稱莊紫祥今日開辦記招時交待發放酬金情況，「會show返啲record」。

活動時基金會僅持147萬

早前報道指，哈爾濱市政協莊紫祥2019年9月發起「千萬求一路」比賽，揚言豪擲1,000萬元鼓勵市民參與獻策，以解決因修訂《逃犯條例》造成的社會困局，成功吸引逾15萬市民提供個人資料參與。但比賽結束逾半年後，逾千名得獎評選員之中有不少人仍被拖欠酬金，每人遭拖欠數百元至18萬元不等，料欠款總金額或數以百萬元計，質疑比賽爛尾。

當時莊紫祥就事件致歉，強調絕不會走數，但他暫未能承諾發放所有酬金的最後限期。現時「一名尋路人」Facebook專頁仍未結束，今年1月仍有市民投訴仍未受到酬金。

莊紫祥曾揚言酬金「全部已交晒稅，全部錢都係超級無敵乾淨，無問題嘅！」但《蘋果》再翻查「千萬求一路」所屬公司「一名尋路人」（IdeasforHK Limited）資料，發現由莊紫祥慈善基金會持有，至去年3月底（即活動發起後），基金會僅持147萬元現金和現金等價物（Cash and Cash Equivalents），與聲稱有一千萬元酬金相距甚遠，未知酬金來源。

去年莊紫祥不斷出現TVB

去年莊紫祥為宣傳其派錢計劃，多次出現在各大電視台。在J2台《#後生仔傾吓偈》用一整集去宣傳其計劃，被網民質疑「啲咁嘅大陸老千，點解會比佢上嚟講野？」又設節目《我們的未來》，稱要為「買樓上車」青年人構思相關方案。

據其慈善基金會網頁介紹，莊紫祥自稱「支付行內的開創者」、支付設備的製造運營商，是支付軟件的開發運維商。身兼中港兩地多項公職，包括香港東華三院總理和香港公益金2019聯席主席等，名銜多達63個。莊又涉獵多個不同生意，為銀迅集團、中付集團、中道集團控股及宏富金融集團等多間公司的董事長或領導人，亦為「財仔」宏富金融信貸的董事，公司網頁稱提供私人貸款、物業首按貸款、二按貸款等服務。記者前往其位於尖沙嘴的的辦公室，發現烏燈黑火，情況與去年底一樣。

中付支付多次違規

不少港人對「中付支付」名字十分陌生，但記者翻查集團在中國的相關報道，發現劣跡累累。去年4月內媒《中國網》報道，「中付支付」長沙分公司涉「變造交易」等七大違規，被罰197萬元人民幣（約234萬港元），而莊紫祥為中付支付的監事。

報道提到，中付支付過去曾多次違規，2019年4月就曾因「虛構商戶、利用虛假商戶變造交易」被中國銀聯業務管理委員會通報並責令整改。此外，中付支付被多名用戶投訴POS機銷售業務員不實銷售，留下退押金難題。同年6月，中付支付再次因未備案開展銀行卡收單業務而被罰。

據天眼查顯示，中付支付去年涉多宗法庭糾紛，主要涉及不當得利及委託合同。而在上月，中付支付母企深圳銀迅科技亦曾出質（質押）公司股份。

至於贊助TVB節目的「銀迅控股」，在官方網頁顯示，集團主要業務為支付系統、大數據風控系統等，與中付支付相近，而莊紫祥任董事的「銀迅通」公司，至去年5月仍名為「中付（香港）」。

大搞金融科技促進總會 獲陳茂波撐場

記者亦發現，莊紫祥除了名銜眾多外，旗下位於尖沙咀港威大廈的註冊地址，亦為他任主席的「大灣區金融科技總會」會址。

在該會網頁顯示不少政界名人題詞，包括財政司司長陳茂波寫上「創科裕國、聚富殷民」、金管局前總裁陳德霖亦寫上「凝聚金融科技專才、同心共創灣區繁榮」。政務司司長張建宗、行政會議召集人陳智思等亦有題字。其中陳茂波更曾出席該會舉辦的論壇。

黎瑞剛透露，TVB已積極擁抱大灣區商機，更透露計劃在大灣區開設新的製作中心，現階段正和廣東省政府磋商選址，預計2至3年內完成，更建議「可以講吓內地青年創富故事啟發下港人。」

「千萬求一路」事件後，近日莊紫祥積極在中聯辦控制的《文匯》、《大公》為大灣區宣傳，稱要以「過來人」身份勸勉香港年輕人，必須「勇敢一點」踏出第一步，好好把握大灣區面前機遇，更稱「日後不妨善用政府提供的資助計劃嘗試創業，相信年輕人不會感到後悔」，與黎瑞剛所說不謀而合，相信國策力推下，莊紫祥出現TVB的機會陸續有來。

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