瑞銀發表研究報告分析內房債券走勢。由上月初以來，以信貸評級計「BB級」債券指數的收益率升30個點子，至6.6%；「B級」債券收益率則升133個點子，至11.3%，但因應信貸收緊以及華融事件導致第二季估值受壓，該行預計「BB級」債券指數收益率將進一步升至6.8%，「B級」債券指數則維持在約10至11%。

值得注意的是，債息上升意味市場認為該行業風險升溫，亦導致債價下跌，變相令持有債券的出現賬面損失。

瑞銀財富管理投資總監辦公室債券分析師駱昀婷表示，該行研究覆蓋的中資開發商在2020年的EBITDA增長3%，總債務佔EBITDA比率由2019年的5.9倍降至5.4倍，利息覆蓋率從2.6倍降至2.4倍，而流動性由1.2倍升至1.8倍，平均融資成本下降30個點子至5.8%，認為業績對持有債券的投資者有利。

惟駱昀婷指，相較於2020年第四季，內房在業績發佈會上對2021年的銷售增長和利潤率做出了更加謹慎的指引。平均銷售目標下調至增長5%至10%（2020年第四季為增長10%至15%），毛利率從28%降至26%。管理層表示，總債務較上年同期增速可能在5%，與去年相當。

在樓市政策收緊的環境下，去槓桿依然是重中之重。業務可持續性是另一個重點。越來越多的內房著眼於增加投資物業的經常性收入。內房大多將商業模式擴展至價值鏈中的物業管理、度假旅遊、老年公寓和酒店式公寓。

隨着利潤率收窄，部分領先內房注重提高運營效率以節省成本。

該行預期第二季房地產政策仍會繼續收緊，而且信貸水準偏緊，加上華融導致技術面疲弱，故該行依然對收益率在3%以下的投資級債券、5%以下的「BB級」債券，以及7%以下的「B級」債券保持「昂貴」評級，反而部分1至2年期高收益債券的收益率可達7至14%。

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