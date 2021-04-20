Goji Studios有6間分店，股東是張玉珊和黎姿夫婦，《維基百科》的資料說另有金主，無論如何，它欠租多時，被入稟控告，解僱450名員工，確是事實。

最新的消息是，公司有白武士打救，由於打救者的名字與著名投資者莊友堅妻子的公司相近，本報報道引用莊的回覆信息原文︰「此公司與我無關，健身行業唔係我嘅生意，與金融風馬牛不相及。」

究竟問題在哪裏？

第一個問題，是外界把莊的名字扯到幾千萬元的雞毛小事。據知，單單是他借錢給健身教練去開店完夢，亦只是為了教練可隨傳隨到，說他投資Goji，未免太cheap了。

第二個問題，是輿論把他形容為「股壇猛人」，皆因現在他主力搞實業，莊太貴為思捷環球（330）的大股東，意圖在零售疲弱及競爭對手環伺的夾縫中殺出一條生路，把他如此標籤，他當然認為是downgrade了。

不過，真正的亮點是，當天我和他吹水，他居然穿一件叮噹 X Gucci T恤，實在太cute了，我忍不住拍了下來。他說︰「不要拍，等我換返件Esprit先！」我說﹕「我就是要影這件衫！」

周顯

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