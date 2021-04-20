星展集團宣佈，其子公司星展銀行已獲得新加坡金融管理局，及中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局批准，計劃以52.86億元（人民幣，下同）認購深圳農村商業銀行13%的股份。集團指出，該投資體現了星展集團持續致力投資於中國的戰略，並將加快在粵港澳大灣區的發展。

星展銀行將以每股3.91元人認購深圳農商銀行13.5億股新股，相當於深圳農商銀行截至2020年12月31日每股帳面淨值的1.01倍。交易完成後，星展銀行將成為深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。

有關投資對星展集團的資本充足率產生低於0.2個百分點的影響，並有望增加收益和淨資產收益率。星展銀行將運用自有資金完成是次投資，並將在進一步得到中國證券監督管理委員會核准後完成該交易。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，成為深圳農商銀行的第一大股東，有機會擴展及深化在大灣區以至更廣闊區域的業務發展。藉此戰略合作，透過深圳農商銀行的網絡和專業洞察，星展集團將在大灣區加倍發展，支持地方實體經濟。

高博德指，希望透過星展亞太地區的資源及數碼化專長，協助深圳農商銀行的持續發展與數碼化轉型。這是繼星展銀行宣布併購印度Lakshmi Vilas Bank後的另一重要戰略。

總部位於深圳

深圳農商銀行成立於2005年，總部位於深圳，擁有銀行分行網絡，是當地營業網點最多的銀行之一，其217家分行中的210家以及超過2,100台自助服務設備都位於深圳。深圳農商銀行在深圳擁有3,600多名員工，為500多萬活躍零售客戶和17萬多戶活躍企業客戶提供服務。

深圳農商銀行總貸款中約有40%來自零售銀行業務，其餘60%來自企業銀行業務，主要服務於深圳的中小企業。根據其截至2020年12月31日的財報顯示，深圳農商銀行資產規模已達5,190億元人幣，存款餘額為4,040億元人幣，淨利潤48億元人幣。從2005年成立以來，年均淨資產收益率達17%以上。

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