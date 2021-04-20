新冠肺炎疫情最近在疫苗接種速度領先的歐美主要大國有緩和跡象，而中國和北亞地區疫情亦大多受控，經濟復甦步伐暫時領先；反觀南亞地區的情況則仍然有待改善。以印度為例，當地疫情最近有惡化跡象，短期內可能會導致重新實施封鎖措施，從而拖累經濟復甦進度。儘管如此，由於全球各地正加緊增加疫苗生產及接種步伐，我們仍然看好印度和東盟地區的經濟可望在控制疫情後迎頭趕上，令亞洲各地的增長分歧收窄。

不論疫情如何發展，根據筆者在過去一段時間的觀察所見，亞洲未來的經濟前景亦將受三大宏觀趨勢影響。

壽命延長帶動保險和醫療需求

首先，近年亞洲人口的預期壽命不斷延長，不過區內的出生率卻急劇下降，意味人口老化問題將會浮現。以人口達14億的中國內地為例，當局數據顯示去年生育率下降了15%。聯合國更估計，到2050年東亞和東南亞年滿65歲以上的老齡人口，將會增加一倍至超過5億人。預計到2040年，中國、日本和南韓的老年人口比例，將會增至超過20%，並且會衍生出勞動力不足及醫療系統負擔加劇等問題。

隨著亞洲人口老化問題浮現，加上城市化的步伐正在加快，對於醫療服務，例如治療、診斷和藥物研發的需求將會與日俱增。在亞洲（日本除外）的經濟體當中，人均醫療開支仍然落後於全球其他主要地區，根據顧問公司貝恩去年的報告，估計在未來10年，投放在醫療護理的資源，將會佔全球超過40%。

除此以外，隨著平均壽命延長，區內人口更著重個人保障，甚至是透過保險產品為日後的退休生活和醫療開支籌謀。在亞洲，保險產品仍然是最受歡迎的儲蓄渠道之一，佔整體達43%（資料來源﹕滙豐研究，截至2020年8月），遠較集體投資計劃和退休金受歡迎。雖然如此，亞洲不同地區的保險滲透率存在較大差異，中國和印度兩個人口大國的情況卻相對落後，但是同時意味區內保險業會有較大的發展空間。由此可見，亞洲醫療護理和保險企業的盈利增長前景亮麗，具備投資價值。

中產消費升級

另一方面，亞洲經濟近年崛起，民眾收入大大改善，中產階層在過去10年迅速增長。根據布魯金斯學會的估計，到2030年，亞洲的中產人口將佔全球整體的三分之一。相比之下，歐美的增長速度顯得緩慢，到時的中產人口預計只佔全球不足三成。

財富的累積令亞洲中產階層對消費的需求顯著增加，追求更優質的產品和服務體驗，增加消閑娛樂的使費，傾向在網上消費，從而帶動消費升級的投資主題。從事休閒娛樂、銷售名牌商品和網上購物等業務的企業料將因而受惠。

數碼經濟興起

除了人口和社會結構的改變，技術的發展亦是亞洲未來的一大趨勢。近年，數碼經濟已成為我們生活的一部份，而且不斷融入傳統的經濟模式。這種趨勢在亞洲特別明顯，在中國走得更快更前。內地消費者近年無論衣食住行，均已跳出傳統的支付媒介，直接走進了電子商貿的時代。

亞洲亦成為科技開發的搖籃，當中以5G通訊技術最為關鍵，不僅有望帶動5G手機的銷售上升，同時有助推動網上串流設備、遊戲機及數碼電視的需求，對於備受關注的物聯網、人工智能和電動車等領域，同樣會帶來重大影響，而中國內地、台灣及南韓正是相關技術和供應鏈的龍頭地區，當中有不少具競爭優勢和增長潛力的技術企業，前景看高一線。

在人口老化、社會變革及技術創新這些大趨勢的帶動下，亞洲經濟即將迎來重大蛻變，為相關的行業和企業帶來龐大增長空間。若能把握時機分散投資於這些長線趨勢，便有望捕捉潛在的增長機遇，同時透過區域性投資分散風險，在亞洲經濟增長中分一杯羹。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞

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