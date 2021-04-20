上個禮拜講老闆三個口，開宗明義擺明車馬惡過做官。我要是說打工仔只能硬食，大家信不信，又服不服？唔想硬食可以點？答案我當然有，講很容易，做就很難，只需要改變心態，換過角度。不一樣的心境，造就不一樣的處境。改變，由改變自己開始。

記得我的第一份工，遇上的那個魔鬼賤格老闆，吹毛求疵，說話刻薄，疑心又重。釘書機必定釘在文件左上角45度，會出動量角器核實。當年所有經傳真機傳入的文件，要用影印機「畢直」影印再打孔存檔，當然會用間尺量度是否90度角，釘孔是否文件左邊入一寸的正中央點，兩點是否對稱。在presentation中出現的三角形，會問我不是讀理科的嗎？竟然不知道甚麼是對等三角形？每次做proposal，一定挑剔到體無完膚，從來沒有建設性的建議批評，來來去去都是質問「你認為咁樣好咩？點解咁樣好啊？」成份文件不是被紅筆圈起，就是被打大大隻交叉。

每日早上8點坐定喺office，就是要看看我們有沒有遲到。每次他出差，他的太太就會咁啱早上路過，上來借廁所，見到邊個不在座位，就借頭借路扮關心問長問短，其實想知道是行開咗還是未返。

當年恃才傲物年少輕狂的我，正常來說應該一早拍枱走，為甚麼我竟然會留低繼續做？當日我說因為唔忿氣，一定要爭口氣，做到佢無可挑剔為止。今日我坦白和大家承認，其實只是我不願承認，當日的我做事的確粗心大意，馬虎草率，待人接物很是輕佻。雖然口硬不肯認低威，心底裏暗下決心，一定要穩固後防封好後門，塞住佢把死人口。

至於寫proposal，交一個入去，另外準備定好幾個不同角度的不同版本，每個proposal被紅圈交叉之外的，夾雜成為一份，集齊一套俾佢睇。我依然記得他那口無言呆在當場的囧樣。因為知道此地不宜久留，更加知道我這個職場新人有很多地方需要學習改善，所以我努力不斷挑戰自己極限，其實是突破自己的各方面極限。當我覺得和這個老闆的對着幹不再有挑戰性的時候，我話咁快就搵到另外一份新工。不如大家估下，我有沒有被挽留？

一樣的壓力，同樣的處境，有些人被壓得窒息喘不過氣來，坐以待斃。有些人借助壓力突破提升，突圍而出。我之所以不斷奮鬥不敢鬆懈不斷努力，就是為了有選擇的權利say no的自由。硬食也好軟食也罷，食唔食，我話事！

張慧敏

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