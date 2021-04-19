【本報訊】有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，二手成交暢旺。據土地註冊處資料，菁雋9樓30室，實用面積141方呎，屬開放式間隔，剛以200萬元轉售，呎價14,184元，比市價低逾兩成。

資料顯示，原業主為十優港姐麥明詩，2019年7月以190.9萬元購入上址，賬面獲利9.1萬元或4.8%。新買家則為麥何小娟，正是麥明詩母親，是次交易相信為內部轉讓，涉及釐印費僅100元。麥明詩是次將「龍床盤」售予母親後，相信已回復首置身份。麥明詩被問到是次轉讓物業，是否有意回復首置身份，再買大單位，她回覆稱：「私人事唔回應喇，總之努力緊上車，希望第時自己組織家庭嘅時候有樓住啦。」是否送樓給媽咪？她說：「一家人邊有計。」區內代理表示，上址曾於市場以290萬元放盤。

昇悅居兩房重上千萬

俗稱「西九四小龍」之一的昇悅居，2座一個大兩房單位衝上1,000萬元大關，創下2018年樓市大時代後近三年來高位。中原許永生稱，昇悅居2座高層G室，實用面積517方呎，為大兩房間隔，可享海景，本月初業主開價1,027萬元，其後降價27萬元，最新以1,000萬元易手，創下屋苑同類大兩房戶近三年新高，呎價19,342元。據悉，屋苑對上一宗高於1,000萬元成交，追溯至2018年7月。

中原王勤學稱，元朗YOHO系列連環創新高，其中YOHO Town 7座高層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，以773萬元成交，呎價16,695元，打破本月初8座中層F室760萬元成交紀錄，再創屋苑兩房新高，月內樓價再推高13萬元或1.7%。另Grand YOHO 10座高層A室，實用面積536方呎，剛以998萬元沽出，撇除兩宗內部轉讓成交計，是次成交創屋苑兩房單位二手造價新高，呎價18,619元。原業主2016年以995萬元一手買入，五年賬面獲利3萬元，惟當時發展商提供回贈及優惠，相信實際賺幅更多。