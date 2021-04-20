近年中國債券是散戶、基金以至機構投資者的寵兒。原因很簡單，在全球低息環境下，中國是少有在可接受的信用程度下有息收的選擇。同時在市場開放的前提下，不少內地機構走出去在國外融資，同時中國設立了不少渠道令海外投資者更容易投入在岸市場。幾年間中國債券市場擴展得令國際投資者不能再忽視，中國更已經被納入於三個最重要的國際債券基準指數。

過去這個月的華融事件簿我應該不需要重複，華融貴為最大壞帳銀行，近年業務多樣化，在海外投資級別債券中是全亞洲的3%。中國債券市場正面臨一個被很多香港財演忽略了的轉捩點。

多年來大家也是抱着「有阿爺照冇事嘅」的心態去買不少地方政府，銀行以至企業債。但始於天津物產，到北大方正，到一連串地方LGFV及銀行，再海航破產，一步又一步阿爺告訴你：國有公司也可以見死不救。華融的角色雖然特別，但我們不是都覺得之前每一單也很特別？財政部持有61%又如何？反過來看不就是只有39%其餘投資需要安撫？還有一個重點，監管機構口中的「華融營運沒問題」指的是在岸的業務，但其海外美元債是救還是不救？

很明顯中國是覺得自身能力已經準備好，逐步試探海外資本市場對中資機構信用的底線。這令我想起10年前人民幣國際化的來勢洶洶，並在2015年8月11日突然推「市場化」。那個時候中央銀行都應該覺得自身能力已經準備好，但我可以大膽說那811事件令國際投資者對人民幣信心盡失，正正是令國際化自此停滯不前的契機。

今次華融的處理可說是有差不多的重要性。究竟是有阿爺照繼續冇事嘅，還是真的市場事市場了？一個星期後的華融星債結果自有分曉。

莊逸希

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