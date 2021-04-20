鍾情買磚頭的堪輿學家蘇民峰或相關人士，新近趁樓市勢旺，沽出手頭物業減磅。

西半山堅道泰豐大廈一個地舖，上月以近半億元沽出，大賺3,750萬元。向來愛投資物業的蘇民峰，早於2008年透過旗下蘇民峰顧問有限公司（PETER SO CONSULTANTS LIMITED）斥資1,050萬元購入的西半山堅道124號地舖，新近沽出，該地舖約2,500方呎，連1500方呎閣樓。按土地註冊處資料顯示，舖位上月以4,800萬元賣出。按資料顯示，舖位於08年由蘇民峰顧問有限公司購入，公司董事蘇民立(So Man Lap)及Jong Lilian，與著名堪虞學家蘇民峰名字相同。是次沽售舖位，帳面賺賺3750萬元，升幅3.6倍。

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