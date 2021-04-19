在市場放售一年的本地三大財仔之一安信信貸，據悉出售行動已完成，臨尾發展峰迴路轉，傳聞大熱買家新鴻基公司（086）因最終出價未能滿足賣方要求，結果放售變為主要股東收購（major shareholder buyout）作結。消息說，安信原中資股東中旅金控，已向其餘兩名外資股東—美資私募基金York Capital及澳洲金融機構Pepper，買斷其所持餘下安信權益，中旅金控將全面擁有安信。

據了解，涉及的相關股東方已達成協議，待所需海外流程完成後有望公佈，惟最終交易安排仍以安信公告為準。消息亦說，傳聞交易以大約5億美元（約39億元）作為全購安信的指標價，中旅金控根據所需購入的安信股權比例，計算實質出資金額，而未能奪得安信的新鴻基公司，傳聞因最終壓價低於5億美元令洽談告吹。

就放售變為股東收購消息，安信發言人回覆說不作評論；本報亦於上周四向中旅金控發電郵及致電查詢，昨日截稿前仍未獲回應。至於傳聞出價未符賣方要價的新鴻基公司，其發言人回應，不會就市場揣測置評，若有需要會在適當時間通知市場。

股東不願壓價求售 未來或加強拓大灣區

分析指，疫情雖令經濟受影響財仔生意亦「賺少咗」，但安信作為本地大型消費信貸公司，並非虧本而被迫放售，去年放盤主要因 為York Capital的基金到期必須贖回（為配合放售基金已延期一年），而股東之間亦有「拖售權」協議故一致行動；惟安信本身盈利前景及回報率甚佳，故股東不願壓價求售，最終由資本雄厚的中旅金控出資買斷，未來市場條件若配合，安信亦可能進一步加強大灣區拓展及考慮其他計劃。

中旅金控為央企中國旅遊集團旗下公司，2014年，由中旅金控牽頭、包括York Capital及Pepper組成的財團，從渣打購入本港安信及深圳安信小額貸款，當時市傳買價約6億美元。

消息說，中旅金控資本雄厚，是次斥資買斷其餘兩名股東股權，對中資集團而言金額很細，目前安排亦可確保安信原有團隊、管理層及整體方向維持不變，不會因買家業務重叠而要裁員。雖然近幾年央企亦要迴避高調涉足財仔等敏感及高風險行業，但相比壓價沽貨，由中資出手保留多些本港資產在手，符合市場形勢。

本港持有放債人牌照（俗稱財仔）的公司，數量超過2000間，安信是本地三大財仔之一，據稱其資產總值達60、70億元，每年純利賺6至8億元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略