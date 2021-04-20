香港國際金融中心（IFC）再有外資退租，市場消息指，瑞士老牌私人銀行寶盛集團（Julius Baer Group）在IFC一期的三層辦公室單位，以及中環交易廣場2座的兩層單位，將於2023年約滿後放棄續租，並將辦公室遷入鰂魚涌太古坊二座，寫字樓面積將增加26%，成為今年港島最大單租務成交。

寶盛現時在IFC一期租下37樓、38樓及39樓單位，寫字樓面積合共47,568平方呎，租約期滿為2023年12月31日；另於中環交易廣場2座16樓、19樓亦設辦公室，單位面積合共25,268平方呎，將於2023年3月31日約滿。

據悉，寶盛會在太古坊二座租下38樓至41樓，合共4層面積達91,804平方呎的單位，租契使用權明年9月1日生效，員工料於2023年1月中旬遷入。

近期外資相繼退租IFC，包括法國巴黎銀行傳出退租IFC二期59樓的樓層，去年日本野村控股亦退租IFC，麥格理更提早退租IFC一期部份辦公室。

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