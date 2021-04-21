京東（9618）公佈，推出第二期「京」動全球計劃，扶持優質品牌賣到港澳台及海外，來自香港的商家也可以在平台上開網店。

公司指，會在繼續在供應鏈賦能、平台賦能、營銷賦能、商家賦能、中小商家優惠五個方向進行了全面升級提升商家能力。

在供應方面，京東全球售近期開通了跨境集運，消費者購買自營商品或來自第三方賣家的商品後，可一起發貨至集運倉後，由第三方集運商統一發往境外收貨地址。平台亦會設繁體版，為本地消費者購物提供便利；亦會通過本地化媒體的支持者和本地化社群等通過內容生態營銷、會員體系營銷實現目標消費者全路徑的觸達與轉化。

京東指，入駐京東全球售的商家可享受中小商家出海補貼，包括0元入駐綠色通道、免平台使用費、佣金扣點低至2%、以及低至5,000元人民幣的質保金。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略